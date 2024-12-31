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31/12/2024

hot talk 1點鐘｜恒指收爐日全年升逾3000點｜港股、美股明年有咩投資主題？｜分析油、金、比特幣

#hot talk 1點鐘 #美股 #港股 #比特幣 #2025年部署
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嘉賓：iFAST Global Markets投資總監　溫鋼城

 

　　內地公布12月製造業及非製造業PMI數據，內需股明顯拉升，加上中字頭股份走高，恒指由跌轉升，最終升18點，守穩兩萬點，總結2024年，恒指累計升3012點，終止連續四年跌，明年走勢可看好？港股及美股分別有甚麼投資主題？特朗普於明年1月20日入主美國白宮，他主張對外加徵關稅，對內則實施減稅，究竟特朗普上場對環球商品市場有何影響？投資者應如何防範未然？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/26KOrIvIEcI?feature=shared

 

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