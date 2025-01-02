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02/01/2025

溫傑星期四｜2025年首播｜解讀內地二次互換便利操作

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嘉賓：

凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管　劉嘉輝 （金管局及證監會持牌人士）

 

　　內地12月官方製造業採購經理指數遜預期，但連續3個月處於50以上水平，反映宏觀政策成效成效陸續顯現，但進程緩慢？另外人民銀行近期開展第二次「證券、基金、保險公司互換便利（下稱「互換便利」）」操作，金額約500億元，互換期限為一年，對股市有何影響？2025年有哪些板塊可留意？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/vPiU1BV1_kI?feature=shared

 

►把時間軸拉到02:35開始 — 節目開始

 

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