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03/01/2025

1周部署｜李澤銘：2025年開局失2萬關 恒指短期再陷整固格局？

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嘉賓：紅蟻資本投資總監　李澤銘

 

　　港股繼開年首日急跌後，今日最多反彈近270點，惟及後升幅縮窄，全星期計仍然要跌。料恒指短期內繼續維持整固格局？內地加大力度刺激消費，國家發改委宣布將實施手機等數碼產品購新補貼，一眾手機設備股今日急升，今輪升勢是虛火抑或實火？英國《金融時報》引述人行指，可能會在今年內將利率從當前的1.5%下調，預料內地貨幣政策今年調整空間有多大？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/4OrnD1Y25Bw?feature=shared

 

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