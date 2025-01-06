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06/01/2025

FX MONDAY｜內地債息下行趨垮難扭轉？｜人民幣今年貶值壓力大？｜日圓今年有望谷底反彈？

#hot talk 1點鐘 #東亞銀行 #李振豪 #美國經濟 #美債息 #聯儲局 #DXY #人民幣 #CNY #中國經濟 #中國國債 #日本央行 #日圓 #JPY #歐元 #EUR
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嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師　李振豪

 

　　美國債息近日重返去減息前相對高位，曾升穿過4.6厘，如何判斷今年美債息走勢？美元指數去年全年升值近8%，為2015年以來最好年度表現，特朗普新政府上場後，減稅和關稅政策繼續利好美元？中美10年國債負利差進一步擴大至逾300個基點，為2000年10月以來最大，近日中國多個年期國債債息均跌穿心理關口，中國10年期國債孳息率上周五曾失守1.6厘，較短年期的2年期債息則跌穿1厘，債息跌勢未完？為應對美國關稅威脅，人民幣今年貶值壓力仍大？日圓滙價有望谷底反彈嗎？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/6Ds8qn5yO8g?feature=shared

 

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