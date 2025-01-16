hot talk 1點鐘｜美股業績期市況料波動？｜台積電前景、股價看俏？｜推介美股利是股

嘉賓：亨達財富管理董事總經理 姚浩然

美國上月的消費者物價指數(CPI)符合市場預期，當中核心CPI更出現半年以來首次放緩，隔晚美股造好，當中納指更升逾2%。PPI及CPI數據均報捷後，減息空間有否增加？美股業績期開始，市況會否波動？另外，台積電即將公布業績，惟近日晶片股消息充斥市場，前景、股價仍可看好？因美國政府實施禁令，將16間公司列入限制貿易的實體清單，刺激中資晶片股續飆，中芯(00981)先高後低，半日收跌0.2%，有貨要及時食胡？

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