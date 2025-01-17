1周部署｜李明德：特朗普上任在即 港股短期難有突破？｜中芯勁升 有貨要食胡？

嘉賓：大聖資產管理基金經理 李明德

內地公布去年第四季國內生產總值(GDP)高於市場預期，港股周五(17日)先低後高，低開23點後轉升，曾升最多117點，高見19640點，惟其後升幅收窄，收市報19584點，升61點。下周一(17日)特朗普即將上任成美國新一任總統，加上春節假期將至，港股市況難有突破？會否以牛皮市格局為主？中芯(00981)急飆，收市升逾9%，創52周高，有貨要食胡？

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