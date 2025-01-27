hot talk 1點鐘｜七師傅用玄學角度 睇蛇年股市運程｜明年環球經濟蛇來運轉？｜咩板塊、股份唔掂得？

嘉賓：堪輿學家 七仙羽師傅

蛇年將至，先祝大家蛇來運轉、身體健康、橫財就手。

是次邀請了人稱「七師傅」的堪輿學家七仙羽，從玄學角度跟大家分析蛇年的股市運程，講解投資上的Do & Don't，兼看看有何板塊來年要吼實！

影片網址：https://www.youtube.com/live/fP4lex-CYgI?feature=shared

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