hot talk 1點鐘｜七師傅分析本港蛇年運程新一年樓價有望止跌嗎？｜贈送財位貼士

嘉賓：堪輿學家 七仙羽師傅

堪輿學家七仙羽(「七師傅」)今集將會由玄學角度入手，為大家分析本港今年經濟前景。樓市亦是香港人關注的焦點之一，2024年樓價累計跌逾6%至8年低位，新一年樓價有望止跌回穩嗎？另外，七師傅亦會講解蛇年各個生肖有何注意事項，幫大家趨吉避凶！當然少不得財位貼士！

影片網址：https://www.youtube.com/live/e-cPCCgvFpE?feature=shared

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