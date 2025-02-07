1周部署｜楊韻銳：港股雖出現利好訊號 惟需留意關鍵阻力位！

嘉賓：大華繼顯（香港）研究部策略師 楊韻銳

港股重上二萬一，日內高見21213點，為近3個月來高位，收市報21133點，升約240點，成交更增加至逾2400億元，大市有條件繼續向上突破嗎？DeepSeek有望帶動科技股估值重估？下周又有何焦點要留意？

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