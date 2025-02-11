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11/02/2025

KK星期二｜比亞迪「天神之眼」短期利好已反映？｜蘋果將推平價iPhone舜宇仲有得炒？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　比亞迪(01211)宣布「天神之眼」高階智駕普及化，10萬元人民幣級以上車型全系標配，10萬元人民幣級以下車型多數搭載，最便宜的智駕車型為僅需6.98萬元人民幣。惟比亞迪與相關智能駕駛普遍收窄升幅甚至倒跌，利好消息已反映？據報蘋果將推出新款平價機型iPhone SE 4，或於本周內上架官網，舜宇(02382)曾升近一成，重上90元，短期炒作未完？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/i2qR8VL5Ww4?feature=shared

 

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