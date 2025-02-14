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14/02/2025

1周部署｜黃偉豪：下周恒指劍指23000點？ 留意外圍兩大因素！

#1周部署 #黃偉豪 #下周焦點 #DeepSeek #港股 #香港股票 #恒生指數 #分析 #09988 #阿里巴巴
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嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁　黃偉豪

 

　　港股熱炒DeepSeek主題，恒指本周節節上升，成交亦有明顯增加，目前已連升第五個星期，本周最高曾升至22620點，刷四個月新高。由1月中低位18671點至本周高位起計，已累升近4000點。港股下周有機會進一步挑戰23000點嗎？有貨的投資者又應如何部署？外圍方面又有何因素要留意？

 

 

影片網址：https://youtu.be/p3aX01XxARY?feature=shared

 

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