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28/02/2025

1周部署｜曾啟邦：恒指終止連續6周升勢，現水平可否吸納？

#直播 #下周焦點 #1周部署 #經濟數據 #瑭明資本 #分析 #恒生指數 #曾啟邦 #香港股票 #港股
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嘉賓：瑭明算法投資董事  曾啟邦

 

　　美國下周二（4日）起加徵中國關稅10%，恒指低開後跌幅擴大，沽壓持續至午後，更失守兩萬三大關，最多跌逾900點，低見22798點，科指一度急插逾6%。大市成交增加至4千億元以上。大市回調幅度大，目前適宜撈底嗎？本周恒指累跌逾530點，2月全月計，仍升逾2700點。下周全國兩會將開幕，可有政策憧憬？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=-EEzlECNU8g

 

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