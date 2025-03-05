  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

05/03/2025

GLOBAL Wednesday｜內地擬發1.3萬億元超長期特別國債 加、墨關稅有得傾 美股可反彈？前瞻美國非農數據

#hot talk 1點鐘 #湯麗鴻 #政府工作報告 #光大證券 #國債 #經濟數據 #香港股票 #美股 #恒指 #港股 #恒生指數 #關稅 #美國經濟 #兩會 #特別國債 #芯片股 #Aurora #PLTR #Palantir #英偉達 #01038 #長建 #NVDA #AUR #周大福 #00992 #聯想 #金山雲 #MSFT #萬國數據 #攜程 #01929 #微軟 #09961 #GDS #KC #09992 #泡泡瑪特 #09988 #阿里巴巴
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　國務院總理李強在第十四屆全國人大三次會議上發表政府工作報告，提出今年國內生產總值目標增長5%左右，居民消費價格升幅2%左右，今年赤字率擬按4%左右安排，亦擬發行1.3萬億元人民幣超長期特別國債。港股升逾570點後回順，再向上阻力大？

 

　　全球貿易戰陰霾下，美股連續兩日下瀉，標指自去年11月特朗普當選總統以來所有升幅化為烏有。據報特朗普在加、墨關稅或有讓步，美股有望反彈？另外，亦會前瞻周五 (7 日) 公布的美國非農就業數據。

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/Db-dEAPZxAo?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:53開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】澤連斯基與特朗普會面不歡而散，你認為美烏最終能否達成協議？英法或組「意願聯盟」，你認為歐洲有否能力促成俄烏和談？► 立即投票

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #湯麗鴻 #政府工作報告 #光大證券 #國債 #經濟數據 #香港股票 #美股 #恒指 #港股 #恒生指數 #關稅 #美國經濟 #兩會 #特別國債 #芯片股 #Aurora #PLTR #Palantir #英偉達 #01038 #長建 #NVDA #AUR #周大福 #00992 #聯想 #金山雲 #MSFT #萬國數據 #攜程 #01929 #微軟 #09961 #GDS #KC #09992 #泡泡瑪特 #09988 #阿里巴巴
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

巴人紀錄片獲奧斯卡，兩民族和解更強大？

05/03/2025 19:21

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk