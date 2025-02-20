溫傑星期四｜美國上半年減息機會微乎其微？｜拆解滙控業績 (2)

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

聯儲局公布1月議息會議紀錄稱，在調整利率前希望看到進一步通脹進展，官員亦擔心關稅政策對通脹的影響，料暫時不會減息。聯儲局上半年減息機會微乎其微？美股周三先跌後回穩，如何判斷後市走向？

港股周四(20日)早段曾跌約500點，回調至甚麼水平可吸納？滙控(00005)去年第4季列賬基準除稅前利潤按年增1.3倍，遠勝預期，亦派末期息每股0.36美元，同時回購最多20億美元股份。股價早段有回吐，可趁機吸納？

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