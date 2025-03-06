溫傑星期四｜解讀兩會政策目標 聯儲局褐皮書對經濟前景有何啟示？蜜雪升到唔識停？

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

隔晚美股中概股指數大幅飆升逾6%，港股周四（6日）上午在一眾科技股帶動下，最多升近670點，高見24262點，創逾三年高位。長和(00001)賣港口大刁套現近1500億，股價再升逾一成，市場繼續消化利好消息？上市四日的蜜雪(02097)，上午再飆近14%，上望空間還有多少？另外，溫傑亦會拆解聯儲局褐皮書對美國經濟有何啟示？

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