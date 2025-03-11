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11/03/2025

KK星期二｜美股急瀉到底發生過甚麼事？有機會出現經濟衰退？有咩股份會受累？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　隔晚美股全線向下，當中道指曾跌逾1100點，加上因關稅等因素，有不少大行看淡美股後市去向，下一站仍要向下？大機會出現經濟衰退？如衰退情況下，國際銀行股會否成受害者？滙控(00005)、渣打(02888)年初至今都升逾兩成，現階段可以趁回買？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/IqLZju7ToII?feature=shared

 

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