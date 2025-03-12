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12/03/2025

GLOBAL Wednesday｜前瞻美國2月CPI數據 料美股短期續受壓？關稅政策對美元、加元影響

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　美國加拿大關稅問題進展反覆，在美加談判後，加拿大方面同意暫停對輸送到美國的電力徵收25%附加稅，同時美國亦撤回向加拿大鋼鋁加徵五成關稅的決定。美股三大指數周二(11日)繼續受壓，料兩國關稅問題短期持續不利美股？關稅問題又會如何影響美元指數及加元表現？

 

　　美國將公布2月通脹數據，目前市場預測通脹會較1月份放緩，加上美股表現回落恐慌指數急升，是否代表減息在望？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/VD2YHyoOKKQ?feature=shared

 

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