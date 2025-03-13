溫傑星期四｜美國通脹放緩 息口、股市會點行？國泰業績勝預期 點解績後跌？前瞻騰訊業績！

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國通脹有所放緩，2月份核心CPI按年升幅為3.1%，低於市場預期及前值，會如何影響減息步伐？

另外，國泰(00293)最新業績好過市場預期，去年多賺1%至99億元，全年股息亦增逾60%，不過股價績後曾跌近7%，業績有隱憂，還是高位有獲利回吐？同時，兼前瞻騰訊(00700)即將公布的業績。

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