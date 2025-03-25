KK星期二｜萬國數據急跌 全球數據中心現泡沫？比亞迪績後反跌可低吸？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

阿里巴巴(09988)主席蔡崇信指，目前全球數據中心建設建設速度超出人工智能(AI)的初始需求，警告可能出現泡沫風險。萬國數據(09698)跌半成，前景難樂觀？比亞迪(01211)去年盈利逾402億元人民幣，按年增長34%，收入按年升29%，股價績後反跌，旗下比亞迪電子(00285)更瀉近一成，應如何部署？

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