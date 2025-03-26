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26/03/2025

hot talk 1點鐘｜木頭姐唱好特斯拉睇至2600美元 樂觀過頭？美股標指或瀉至最低5300點？前瞻PCE數據

#hot talk 1點鐘 #劉偉強 #中原 #美股 #TSLA #特斯拉 #Tesla #美國經濟數據 #通脹 #高盛 #油價 #油股 #瑞銀 #AAPL #科技七雄 #蘋果 #HOOD #羅賓漢 #奈飛 #NLFX #Nelfix #00388 #02432 #九興 #00325 #港交所 #01836 #越疆 #布魯可 #洛陽鉬業 #PLTR #0+33993 #EXC #愛克斯龍 #Palantir
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嘉賓：中原資產管理投資策略師　劉偉強

 

　　美股隔晚收市靠穩，而本周美國將公布重點數據之一的PCE通脹數據，市場預期通脹仍高企，核心PCE將錄2.7%按年升幅，通脹短期內表現難有新突破？另外，大行對美股大市看法稍有分歧，後市會如何走？

 

　　另外，人稱「木頭姐」的科技女股神的Cathie Wood，稱長遠看特斯拉股價會升至2600美元，會否太樂觀？而蘋果即將舉行全球開發者年會，投資者可以憧憬？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/pP9FfLDG3uk?feature=shared

 

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