27/03/2025
溫傑星期四｜分析美國最新經濟數據！泡泡瑪特績靚兼股價破頂 要食胡？中行息差收窄 未來面臨幾大壓力？
嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑
美國隔晚公布的2月份耐用品訂單數據，按月意外增長0.9%，與市場原先預期的下跌1%有分歧，如何解讀是次數據表現？泡泡瑪特(09992)去年多賺近1.9倍至逾31億元人民幣，收入亦按年大升1.1倍，周四（27日）股價創新高，有貨要食胡先？
而四大內銀之一的中行(03988)亦同樣派績，去年純利增長近2.6%逾2378億元人民幣，勝預期，全年派息按年增逾2%，惟淨息差方面有所收窄，未來仍要面臨多大壓力？
影片網址：https://www.youtube.com/live/jE3C2UUcN_U?feature=shared
►把時間軸拉到01:21開始 — 節目開始
【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
─────────────
【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！
節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z
─────────────
更多精彩節目：
直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62
─────────────
喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8
【你點睇？】政府將強制私家醫生須上載病人資料至「醫健通」戶口，你是否支持？► 立即投票