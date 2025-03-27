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27/03/2025

溫傑星期四｜分析美國最新經濟數據！泡泡瑪特績靚兼股價破頂 要食胡？中行息差收窄 未來面臨幾大壓力？

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嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　美國隔晚公布的2月份耐用品訂單數據，按月意外增長0.9%，與市場原先預期的下跌1%有分歧，如何解讀是次數據表現？泡泡瑪特(09992)去年多賺近1.9倍至逾31億元人民幣，收入亦按年大升1.1倍，周四（27日）股價創新高，有貨要食胡先？

 

　　而四大內銀之一的中行(03988)亦同樣派績，去年純利增長近2.6%逾2378億元人民幣，勝預期，全年派息按年增逾2%，惟淨息差方面有所收窄，未來仍要面臨多大壓力？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/jE3C2UUcN_U?feature=shared

 

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