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02/04/2025

GLOBAL Wednesday｜「解放日」將至 點影響金融市場？前瞻美國服務業PMI、非農 美股IPO CoreWeave咩來頭？

#hot talk 1點鐘 #湯麗鴻 #光大證券 #恒指 #恒生指數 #港股 #美股 #美國經濟數據 #非農數據 #服務業PMI #IPO #關稅 #科濟藥業 #美國鋼鐵 #沃爾瑪 #九興控股 #車股 #01836 #02171 #WMT #石孳 #01211 #比亞迪 #01093 #01530 #三生製藥 #SOXL #金山雲 #納指 #KC #KO #00300 #美的 #特斯拉 #CTAS #TSLA #可口可樂 #信達思 #Telsa #01810 #小米 #三倍做半導體ETF #萬國數據 #09698
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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　市場觀望美國總統特朗普即將公布的對等關稅措施，屆時對金融市場及某些特定行業會構成甚麼影響？美國於本周將公布多個經濟數據，包括3月份服務業PMI、非農就業數據、失業率，Kimmy亦會同大家前瞻！

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/VXb8kk-bS98?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:53開始 — 節目開始

 

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節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

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更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

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