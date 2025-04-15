KK星期二｜美國關稅不按牌理出牌 最新消息點睇？車股暫時逃過一劫？拆解股份點追揸沽

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股周二（4日）半日收市報21457點，升40點。市場續觀望美國關稅戰消息，而最新傳又「鬆口」指考慮臨昤豁免進口車及零件關稅，消息如何影響車股走勢？而早前美國政府亦指或豁免多項產品的對等關稅，相關股份如何追揸沽？

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