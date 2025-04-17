溫傑星期四｜美國擬進一步圍堵中國？中國經濟數據有何啟示？港股假期前點部署？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

中美貿易戰愈演愈烈，據報特朗普政府計劃進一步圍堵中國，對來自與中國關係密切的國家進口商品徵收「二級關稅」，中美之間還有望談判嗎？內地首季三頭馬車數據又有何啟示？港股早段曾升逾360點，復活節長假期將至，有何部署「貼士」？ 英偉達（Nvidia）向中國出口H20產品需獲得美國官方許可，隔晚美股收市股價急插近7%，股價是否初步消化負面消息？惟對業務前景需更審慎？

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