hot talk 1點鐘｜美股業績期在即 短期未震完？金價劍指3500美元關？美團VS京東對打 到底鹿死誰手？

嘉賓：大聖資產管理基金經理 李明德

港股半日走勢反覆，半日收市報21387點，跌7點，短線續行橫行格局？美團(03690)及京東(09618)的外賣大戰打得如火如荼，惟兩者股價半日均收跌逾6%，是次戰火中將鹿死誰手，還是有可能兩敗俱傷？美股方面，業績期即將來臨，當中「科技七雄」之一的特斯拉將打頭陣出場，不過近期市場對其業務發展存憂慮，今次業績怕唔怕出事？會否連帶美股大市一齊震？大行花旗料未來三個月黃金價格，將上漲至每盎司3500美元，再買入相關股份或ETF仍有多少盈利水位？

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