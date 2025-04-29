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29/04/2025

KK星期二｜港股後市點部署？美股要Sell in May？阿里推Qwen3模型 拆解滙控及多隻業績股！

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　港股周二（29日）半日收報21998點，升26點，後市有咩因素要留意？阿里巴巴推出Qwen3模型，聲稱新一代模型與谷歌及DeepSeek「有得揮」，股價半日靠穩，新模型有望谷得起股價？而滙控亦公布了今年首季業績，列帳基準稅前利潤按年跌25%至94.84億美元，但仍勝市場預期，另派公布派季息每股10美仙。

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/hcBJCmEFFiM?feature=shared

 

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