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02/05/2025

1周部署｜李澤銘：恒指回補22600點裂口機會大？北水假期後買定沽？

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嘉賓：紅蟻資本投資總監　李澤銘

 

　　北水放假下，港股周五仍然挾升，李澤銘預料，恒指未來幾天有機會回補22600點裂口，短線可上望23000點，而北水假期後或趁高位沽貨。他續指，目前主要觀望兩大因素：美國關稅進展及內地會否推出新一輪刺激政策，惟他預料短期難有催化劑出現，投資者可考慮部署與貿易戰關聯性較低，以及近期跑贏大市的板塊。

 

 

影片網址：https://youtu.be/wreGqLuP4xo?feature=shared

 

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