1周部署｜張智威：市場觀望中美會談！恒指支持、阻力位睇邊？

嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

市場觀望即將舉行的中美會談可取得新進展，港股周五(9日)表現反覆，成交亦較淡靜。張智威提到，近日多了資金流入港股，除因美匯向下，亦因為有股份來港上市，導致港元拆息向下，令恒指近日「唔上唔落」走勢。不過股份上市、派息潮過後，大市有機會有明顯跌勢？

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