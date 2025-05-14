GLOBAL Wednesday｜美國4月CPI低於預期｜聯儲局最快9月先減息？｜前瞻阿里巴巴業績！

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

美國4月消費者物價指數（CPI）按年升2.3%，遜預期兼創2021年2月以來最低增速。按月來看，CPI上升0.2%，同樣低於預期的0.3%。而核心CPI按月增幅為0.2%，連續第三個月低於預期。利率期貨顯示，市場預料美聯儲局下次減息時間延至9月，反映目前未有足夠條件減息？阿里(09988)將於（15日）公布業績，市場普遍預料上財季經調整淨潤升31%，電商、AI發展及閃購行業競爭及策略指引，可令市場驚喜嗎？

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