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15/05/2025

溫傑星期四｜前瞻阿里業績！｜跟進騰訊績後表現｜傳寧德時代以263元定價

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嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　騰訊(00700)首季經調整盈利逾613億元，按年升22%，勝預期，純利按年升14%，收入增長近13%至逾1800億元，績後股價由升轉跌，業績因素消化後應如何部署？另一隻科技股阿里(09988)將於周四（15日）公布業績，會如何左右大市表現？寧德時代(03750)孖展逾2405億元，超購逾102倍，市場認購需求強勁，傳招股定價263元，上市後表現可看好？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/fSmXYk_vNbQ?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:12開始 — 節目開始

 

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