1周部署｜黃偉豪：港股收復關稅戰前失地，向上仲有冇水位？

嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪

港股本周表現反覆，處於日升日跌格局，恒指由4月中低位19260點至近日高位23710點，累計升幅已近4500點，基本上已收復關稅戰前失地。目前中美關稅戰已有初步進展，大型科技股已陸續公布業績，在未有進一步利好消息的情況下，港股還有向上空間嗎？抑或有機會進入調整格局？現階段有何板塊可多加留意？騰訊、阿里及京東等公布業績後，應如何部署？

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