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22/05/2025

hot talk 1點鐘｜美股後市或轉弱？港股半日挫 借勢回調仍健康？B站發可換股票據 有何暗示？

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嘉賓：紅蟻資本投資總監　李澤銘

 

　　美股隔晚向下，當中道指挫逾800點，更出現股匯債三殺的局面，美股後市或轉弱？港股方面，連升兩日後周四（22日）亦有回吐，半日收跌131點，報23695點，是次回吐屬健康？抖抖有望再向上？俗稱B站的嗶哩嗶哩(09626)早前業績表現佳，惟績後不久即公布發售6億美元可換股債，同時回購559萬股，股價周四向下，半日跌逾3%，是次操作暗示緊咩？怕唔怕市場有抽水潮再現？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/-6k7m6SLMr4?feature=shared

 

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