GLOBAL Wednesday｜拼多多績後大瀉 電商同行或中槍？前瞻美國PCE數據、GDP！

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

拼多多(PDD)首季調整後淨利潤為169.2億元人民幣，按年少45%，而營收則按年增10%至逾956億元人民幣，兩者齊齊遠差過市場預期，隔晚股份美股收市跌逾13%，股價大瀉會否影響同業，以及港股市況？

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