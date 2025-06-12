溫傑星期四｜中美貿易談判還原基本步？美國5月核心CPI低預期 關稅影響未反映曬？希瑪醫療最新部署！

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

中美經貿磋商機制會議雙方原則上達成框架協議，美方指將對中國進口產徵收總計55%關稅，中方則對美維持徵10%關稅，不過結果似乎沒大變化，今次貿易談判是否還原基本步？而美國5月CPI通脹數據按年升幅為2.4%，符預期，而扣除能源及食品的核心CPI則維持於2.8%，低過市場預期，關稅影響仍未反映在數據中？另外，比比亦會同大家分享希瑪醫療(03309)的最新部署！

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