1周部署｜楊韻銳：恒指若要挑戰年內高位 須符合2個條件！

嘉賓：大華繼顯(香港)研究部策略師 楊韻銳

下周一（16日）內地將公布重磅經濟數據，5月三頭馬車數據中，市場預期零售銷售及工業生產數據增長均放緩，貿易戰對內地經濟的影響是否開始浮現？外圍方面，美國聯儲局下周將議息，市場預料利率維持不變，不過會後聲明對今年息口走向會有何啟示？港股大市方面，他指出目前恒指動力減弱，若要挑戰年內高位（24874點），須要有成交及板塊輪動配合。

影片網址：https://youtu.be/SWnyyUbwBxk?feature=shared

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8