溫傑星期四｜聯儲局點陣圖、會後聲明重點｜海天味業首掛「潛水」有貨點部署？｜周六福值得抽嗎？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國聯儲局連續第4次按兵不動，再次宣布維持利率不變，利率點陣圖仍預計今年底將前減息2次，主席鮑威爾會後聲明對息口走向又有何啟示？ 陸家嘴論壇於周三（18日）開幕，人行公布了8項金融開放措施，惟市場反應不大，預料難再有更多政策憧憬？「豉油王」海天味業(03288)早前超額認購約917倍，惟周四（19日）首日掛牌股價高開後潛水，有貨的投資者應如何部署？另外，Kenny亦會分析新股周六福(06168)值得抽嗎？

影片網址：https://www.youtube.com/live/VIp38J1HWxY?feature=shared

►把時間軸拉到01:03開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8