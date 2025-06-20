  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

20/06/2025

1周部署｜姚浩然：港股仍處於整固格局 此類股份可留意！

#中東局勢 #內銀股 #香港股票 #姚浩然 #高息股 #生科股 #科技股 #1周部署 #亨達財富管理 #港股 #恒生指數 #恒指 #00939 #01801 #信達生物 #建行 #建設銀行
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：亨達財富管理董事總經理　姚浩然

 

　　港股本周失守24000點關口，中東局勢進一步惡化，白宮周四(19日) 指，美國總統特朗普將在兩周內決定，是否加入以色列對伊軍事行動，外圍局勢變化難料，下周港股將繼續調整？目前醫藥股已累積一定升幅、新能源車股弱勢持續、新股市場亦開始有冷卻跡象，在目前橫行拉鋸的市況下，還有甚麼板塊值得留意？甚麼股份進可攻‧退可守？

 

 

影片網址：https://youtu.be/6f1r7RFusi4?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美國空襲伊朗核設施，你認為會否引爆中東核衝突？► 立即投票

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#中東局勢 #內銀股 #香港股票 #姚浩然 #高息股 #生科股 #科技股 #1周部署 #亨達財富管理 #港股 #恒生指數 #恒指 #00939 #01801 #信達生物 #建行 #建設銀行
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

伊朗會封鎖霍爾木茲海峽嗎？

23/06/2025 13:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk