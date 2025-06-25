GLOBAL Wednesday｜標指再破頂非難事？前瞻美國PCE、首季GDP數據 聯儲局7月減息可能性有幾高？

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

美國將於周五（27日）公布5月份PCE數據，市場預料PCE及核心PCE按月升幅均維持0.1%不變，與前值相同，至於PCE及核心PCE按年升幅，料分別升至2.3%及 2.6%。被聯儲局視為重要通脹指標的PCE數據，會如何影響聯儲局下月利率政策決定？聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會重申，局方並不急於減息，正觀望關稅措施對經濟影響，但同時亦沒有排除7月減息的可能性，惟7月有條件減息嗎？

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