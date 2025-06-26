溫傑星期四｜拆解鮑威爾言論重點｜三隻配股股份可低撈嗎？｜國泰君安國際炒作完未？｜周六福值得抽嗎？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美聯儲局主席鮑威爾接連兩日出席國會聽證會，會上言論對息口走向有何啟示？港股方面，配股潮再現？信達生物(01801)、眾安在綫(06060)、順豐控股(06936)相繼宣布配股，當中順豐同步發行可轉債券(CB)，部分股份一度失守配股價，可趁機低撈嗎？國泰君安國際(01788)再炒上，曾飆近九成後升勢回順，仍值得追入嗎？比亞迪(01211)逾五年以來再次在公開市場發行債券，又傳放慢生產節奏及推遲產能擴張，引起市場憂慮？

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