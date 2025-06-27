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27/06/2025

1周部署｜李偉傑：恒指若要再向上 主要靠大型科技股發力！

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嘉賓：天風國際證券經紀業務部董事　李偉傑

 

　　中東局勢降溫，市場風險胃納提升，港股本周反覆造好，高位曾升至24500點樓上。李偉傑預料，24500點至24800點將是恒指短期阻力區間，若要再向上突破，需留意大型科技股會否發力追落後。下周展望方面，料港股繼續炒股不炒市？另外亦要留意內地將公布製造業採購經理人指數（PMI）、及七一假期會否有更多利好政策消息公布。

 

 

影片網址：https://youtu.be/DzWBoxOkGjU?feature=shared

 

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