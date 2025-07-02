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02/07/2025

GLOBAL Wednesday｜下半年有咩板塊值得留意？｜馬斯克、特朗普罵戰再起 Tesla冇運行？｜前瞻美國大小非農就業數據

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　美國本周將公布多項就業數據，包括新增非農就業職位，市場預測將降至11萬個，而俗稱「小非農」的ADP私人企業就業職位，市場則預料會回升至9.8萬個，一系列就業數據會如何左右息口走向？美國參議院周二(1日)表決通過總統特朗普《大而美法案》的稅改草案，議案將交回眾議院重新表決。國會預算辦公室預測，該法案將在未來十年內令聯邦赤字增加至少3萬億美元，會如何影響美國經濟、債務情況？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/g-l8L2iOoh8?feature=shared

 

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