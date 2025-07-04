1周部署｜姚浩然：中資科技股各有隠憂 暫不宜沾手！其他板塊可留意

嘉賓：亨達財富管理董事總經理 姚浩然

港滙近日重返弱勢，再觸發弱方兌換保證，金管局一周內4次入市承接港元沽盤，反映有資金流出香港。不過姚浩然認為，近期科技股表現未如理想為拖累大市的主因，他指出，中資科技股各有隠憂，暫不宜沾手。至於港股方面，他預料保歷加通道底線約23400點為重要防守位，一旦失守，則不排除進一步回調至23000點水平。科技股動力欠奉下，目前有三個板塊可以留意

影片網址：https://youtu.be/RnELvDOg4JY?feature=shared

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8