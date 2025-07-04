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04/07/2025

1周部署｜姚浩然：中資科技股各有隠憂 暫不宜沾手！其他板塊可留意

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嘉賓：亨達財富管理董事總經理　姚浩然

 

　　港滙近日重返弱勢，再觸發弱方兌換保證，金管局一周內4次入市承接港元沽盤，反映有資金流出香港。不過姚浩然認為，近期科技股表現未如理想為拖累大市的主因，他指出，中資科技股各有隠憂，暫不宜沾手。至於港股方面，他預料保歷加通道底線約23400點為重要防守位，一旦失守，則不排除進一步回調至23000點水平。科技股動力欠奉下，目前有三個板塊可以留意

 

 

影片網址：https://youtu.be/RnELvDOg4JY?feature=shared

 

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