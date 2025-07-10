溫傑星期四｜解讀美聯儲議息紀錄 息口步伐會點行？巴西被徵50%報復式關稅！半新股有貨走定留？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國聯儲局公布的議息紀錄顯示，當中大多數官員認為關稅可能續推高通脹，而今年內仍有機會減息，而若數據表現如預期發展，或考慮最早7月減息，息口步伐會如何走？當中的內容又如何解讀？另外，美國總統特朗普亦公布第二批關稅信函，當中巴西被徵報復性50%高額關稅，不過這些稅率與特朗普最初在4月宣布的稅率基本一致，對股市影響有限？

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