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16/07/2025

GLOBAL Wednesday｜英偉達H20晶片重返中國 股價未見頂？比特幣概念股趁回買貨？百度Uber聯手點燃自動駕駛熱潮？

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　英偉達H20 AI晶片獲准重返中國市場，刺激英偉達(US.NVDA)股價創新高，隔晚股價升4%收市，中資科技股如騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)會否同樣迎來爆升？近日美國加密貨幣法案投票進程備受矚目，最新消息眾議院罕有否決法案，比特幣曾一度回吐逾3%至115966美元水平，投資者應如何重新部署相關股份？另外，百度(09888)與Uber宣布合作，將蘿蔔快跑拓展至全球市場，會否重塑無人駕駛汽車市場格局，甚至推高百度及Uber股價？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/pAd0O0vVfh0?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:53開始 — 節目開始

 

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