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17/07/2025

溫傑星期四｜美國上游通脹有所放緩？第四範式折讓接近9%配股！吉利股價有望挑戰高位？

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嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　美國6月生產物價指數（PPI）按年升幅較市場預期為低，而按月升幅更意外持平，反映通脹有所放緩？港股周四（17日）表現反覆，半日收報24534點，升17點。而第四範式(06682)公布折讓接近9%配股予無極資本旗下基金，淨籌13.08億元，而股價半日升近2%，為何股價不跌反升？

 

　　吉利(00175)公布，將透過收購所有極氪股份進行私有化，股價半日升逾3%，股價有望再戰52周高位？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/eAAf4QuFNEU

 

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