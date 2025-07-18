1周部署｜莊主：恒指短線炒股不炒市？呢個板塊左右大市氣氛！

嘉賓：中原資產管理投資策略師 劉偉強（莊主）

港股周五（18日）表現全日向上，全周升逾2%，恒指甚麼位有阻力？而短線續炒股不炒市？現階段仍可加倉或建倉？

另外，劉偉強（莊主）當中提到生科股可以續留意，本周有不少相關股有所反彈，不過他則提到要小心股份有破發！

影片網址：https://youtu.be/J6AptY0Qubc

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