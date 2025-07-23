  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

23/07/2025

GLOBAL Wednesday｜美、日達關稅協議兼傳石破茂辭任 日圓後市點行？港股升勢有望持續？美股科技股業績邊隻可以關注？

#hot talk 1點鐘 #恒指 #光大證券 #恒生指數 #美股 #分析 #湯麗鴻 #Tesal #TSLA #特斯拉 #歐央行 #MSFT #微軟 #關稅 #JPY #日圓 #金價 #快手 #01024 #AIZ #AAPL #AMD #SoFi #超微 #建士尼 #安信龍 #TeM #蘋果 #Dis #Tempus #Veralto #VRTO #英偉達 #09698 #03690 #金斯瑞 #06855 #美團 #萬國數據 #亞盛醫藥 #01548 #03888 #金山軟件 #Nvidia #NVDA #00546 #02208 #金風科技 #阜豐 #好巾多 #默沙東 #MRK #COST #Costco
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　港股周三（23日）高開後半日收升283點，報25413點，恒指以至科網股的升勢有望持續？大市甚麼位有阻力？外圍方面，美股科技股業績期即將打開序幕，當中包括特斯拉(US.TSLA)、微軟(US.MSFT)等，邊隻又值得關注及做績前部署？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/bJiU0XpwyUs?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:47開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #恒指 #光大證券 #恒生指數 #美股 #分析 #湯麗鴻 #Tesal #TSLA #特斯拉 #歐央行 #MSFT #微軟 #關稅 #JPY #日圓 #金價 #快手 #01024 #AIZ #AAPL #AMD #SoFi #超微 #建士尼 #安信龍 #TeM #蘋果 #Dis #Tempus #Veralto #VRTO #英偉達 #09698 #03690 #金斯瑞 #06855 #美團 #萬國數據 #亞盛醫藥 #01548 #03888 #金山軟件 #Nvidia #NVDA #00546 #02208 #金風科技 #阜豐 #好巾多 #默沙東 #MRK #COST #Costco
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普稱與日本達成貿易協議，稅率為15%

23/07/2025 09:57

關稅戰

藍營捲罷免潮，焉知非福

22/07/2025 08:30

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk