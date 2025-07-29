KK星期二｜內地生育補貼政策 對嬰孩概念股刺激作用幾大？中興發CB 趁股價回調吸納？藥明康德最新部署！

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

內地發布《育兒補貼制度實施方案》，3歲以下嬰幼兒發放補貼，每年為3600元人民幣，對嬰孩概念股刺激作用多大？中興通訊(00763)擬溢價16%發CB，淨籌大約35億元人民幣，股價半日跌4%，可以趁低吸嗎？

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