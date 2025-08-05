KK星期二｜心動公司發盈喜爆升 有冇升過籠？｜東方甄選仲有冇動力再上？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

心動公司(02400)發盈喜，預期中期淨利潤不少於7.9億元人民幣增加約2.15倍，收入至少升37%。股價高開後升幅擴大至逾26%，市場有過度反應嗎？東方甄選(01797)曾升逾18%，早段曾出現大手買入24.85萬股，涉資約643萬。以周一（4日）收市價23.54元計，東方甄選股價過去兩周已累升近45%，還有動力再向上嗎？

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