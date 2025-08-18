  • 報價
18/08/2025

Hot Talk Monday | Global X ETFs特約：未來佈局 第一集（收息類ETF）

嘉賓：

未來資產環球投資及Global X ETFs（香港）ETF研究分析師　黃一民

投機先要溫功課版主　劉栢言

 

　　港股及科技股過去一年表現亮眼，內地龍頭科企投資價值可繼續看好？另外，近期港元定期存息普遍低企，亦令不少「食息一族」轉吼收息股份。不過有何市場風險要留意？揀選收息類ETF又有何準則？今集GLOBAL X會同各位「食息一族」一齊尋下寶。

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/9Inw2YyBWTc?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

