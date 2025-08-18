Hot Talk Monday | Global X ETFs特約：未來佈局 第一集（收息類ETF）

嘉賓：

未來資產環球投資及Global X ETFs（香港）ETF研究分析師 黃一民

投機先要溫功課版主 劉栢言

港股及科技股過去一年表現亮眼，內地龍頭科企投資價值可繼續看好？另外，近期港元定期存息普遍低企，亦令不少「食息一族」轉吼收息股份。不過有何市場風險要留意？揀選收息類ETF又有何準則？今集GLOBAL X會同各位「食息一族」一齊尋下寶。

影片網址：https://www.youtube.com/live/9Inw2YyBWTc?feature=shared

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

